В течение прошедшего дня, 21 февраля, зарегистрированы еще 20 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 78-летний мужчина из Единецкого района, 80-летний мужчина из Единецкого района, 67-летний мужчина из Каушанского района, 59-летний мужчина из Каушанского района, 82-летняя женщина из Кишинева, 42-летняя женщина из Яловенского района, 43-летняя женщина из Кагула, 69-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из Кишинева, 64-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из Оргеевского района, 93-летний мужчина из Кишинева, 74-летний мужчина из Оргеевского района, 84-летняя женщина из муниципия Бельцы, 80-летний мужчина из муниципия Бельцы, 81-летний мужчина из Фалештского района, 84-летняя женщина из Глодянского района, 59-летний мужчина из Хынчештского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 73-летний врач из Единец.

На вечер 21 февраля 161893 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3780 человек умерли от инфекции.