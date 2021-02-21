В Великобритании начинают внедрять пилотный проект по уменьшению дорожных пробок и сокращению вредных выбросов. В его рамках каждый владелец автомобиля, работающего на бензине или на дизельном топливе, выпущенного до 2016 года и до 2006 года соответственно, получит до трех тысяч фунтов стерлингов в случае, если перестанет пользоваться своим железным конем и пересядет на общественный транспорт, велосипед, электроскутер, такси или, в крайнем случае, возьмет в аренду более современное авто. Пилотной площадкой по реализации проекта, рассчитанного на два года, станет город Ковентри.

Количество автомобилей, а с ним и загрязнение воздуха, в Британии растет быстрыми темпами, и в 2019 году, например, жители туманного Альбиона проехали на своих авто расстояние на одиннадцать процентов большее, чем пятью годами ранее. И именно на автомобильный транспорт приходится самая большая доля вредных выбросов углекислого газа в атмосферу, пишет газета «The Times».