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Газета "Кишиневские новости"

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Британцам заплатят за отказ от автомобилей

Британцам заплатят за отказ от автомобилей
21 февраля
17:57 2021
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В Великобритании начинают внедрять пилотный проект по уменьшению дорожных пробок и сокращению вредных выбросов. В его рамках каждый владелец автомобиля, работающего на бензине или на дизельном топливе, выпущенного до 2016 года и до 2006 года соответственно, получит до трех тысяч фунтов стерлингов в случае, если перестанет пользоваться своим железным конем и пересядет на общественный транспорт, велосипед, электроскутер, такси или, в крайнем случае, возьмет в аренду более современное авто. Пилотной площадкой по реализации проекта, рассчитанного на два года, станет город Ковентри.  

Количество автомобилей, а с ним и загрязнение воздуха, в Британии растет быстрыми темпами, и в 2019 году, например, жители туманного Альбиона проехали на своих авто расстояние на одиннадцать процентов большее, чем пятью годами ранее. И именно на автомобильный транспорт приходится самая большая доля вредных выбросов углекислого газа в атмосферу, пишет газета «The Times».      

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