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Газета "Кишиневские новости"

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Польские сенаторы недовольны действиями российских властей

Польские сенаторы недовольны действиями российских властей
21 февраля
13:17 2021
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«Польское радио» сообщает, что Сенат принял постановление по поводу ареста Алексея Навального властями Российской Федерации.

Варшава весьма негативно отнеслась к тому, что оппозиционного блогера отправили в колонию, а митинги в его поддержку были разогнаны. На этот факт польские депутаты решили обратить внимание Брюсселя. «Мы ожидаем от ЕС усиления санкционного режима, наложенного на власти Российской Федерации, на тех, кто несет ответственность как за попытки убийства Алексея Навального, за отправку в колонию, но также и за жестокий разгон демонстраций, которые состоялись более чем в 100 городах РФ», – заявил докладчик от объединенных комиссий Сената Богдан Здроевский.  

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