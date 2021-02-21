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Газета "Кишиневские новости"

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Повстанцы на Донбассе стреляют сами по себе

21 февраля
13:07 2021
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что в зоне Операции объединенных войск (ООС) враг ведет огонь из артиллерии крупного калибра, сообщает «Страна».

По данным Генштаба, «оккупанты» бьют из 120-мм минометов, и 122-мм орудий. Мало того, противостоящая сторона у Горловки даже открыла огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции. И это все для того, чтобы свалить вину за срыв режима тишины огня на «воинов света». В заявлении пресс-службы Генштаба говорится: «Любые обвинения Вооруженных сил Украины в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований». Кстати, в минувшую пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга заявил, что в зоне ООС: «Каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни военным, каждый командир имеет право принять решение об открытии ответного огня».

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