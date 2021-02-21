Воскресенье, 21 февраля 2021, 15:34

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Джонсон хочет привить всю Британию к июлю

21 февраля
11:18 2021
Версия для печати

Борис Джонсон заверил общественность, что к концу июля 2021 года первую дозу вакцины получат все граждане Соединенного Королевства старше 18 лет.

Программа массовой вакцинации населения Великобритании началась в декабре 2020 года. За прошедшее время вакцину получили 17 млн человек. Премьер-министр Борис Джонсон остался неудовлетворен такой скоростью вакцинации граждан и рассматривает варианты по расширению программы. По его словам, чем скорее все совершеннолетнее население страны получит первую дозу вакцины, тем быстрее можно будет снимать карантинные ограничения и восстанавливать экономику. Глава Национальной службы здравоохранения Великобритании Саймон Ственс заявил, что после начала программы по вакцинации количество посещений больниц стало снижаться.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,61+0,64%
EUR21,35+0,64%
GBP24,69+0,66%
UAH0,63+0,64%
RON4,38+0,64%
RUB0,24+0,64%

Курсы валют в MDL на 21.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд