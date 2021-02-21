Борис Джонсон заверил общественность, что к концу июля 2021 года первую дозу вакцины получат все граждане Соединенного Королевства старше 18 лет.

Программа массовой вакцинации населения Великобритании началась в декабре 2020 года. За прошедшее время вакцину получили 17 млн человек. Премьер-министр Борис Джонсон остался неудовлетворен такой скоростью вакцинации граждан и рассматривает варианты по расширению программы. По его словам, чем скорее все совершеннолетнее население страны получит первую дозу вакцины, тем быстрее можно будет снимать карантинные ограничения и восстанавливать экономику. Глава Национальной службы здравоохранения Великобритании Саймон Ственс заявил, что после начала программы по вакцинации количество посещений больниц стало снижаться.