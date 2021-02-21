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Газета "Кишиневские новости"

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Израиль снимает локдаун

21 февраля
11:17 2021
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Власти Израиля приняли решение ослабить карантинные ограничения, сообщает ВВС.

Последние независимые исследования показали, что вакцина Pfizer на 95,8% эффективна. На данный момент, как минимум, первую дозу вакцины получили 49% населения Израиля. Страна объявила третий общенациональный локдаун 27-го декабря. Министерство здравоохранения Израиля одобрило план по снятию некоторых ограничений. Начиная с воскресенья, 21-го февраля, свою работу возобновят: непродовольственные магазины, библиотеки, музеи, торговые центры, зоопарки. Также откроются спортзалы, отели и синагоги. Обязательным для граждан останется ношение защитной маски в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

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