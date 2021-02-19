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Газета "Кишиневские новости"

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Почему администрация президента вырезала Сырбу на фотографии с Санду

Почему администрация президента вырезала Сырбу на фотографии с Санду
19 февраля
21:37 2021
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фото: presedinte.md






Депутат группы “Pentru Moldova”, председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Сергей Сырбу участвовал в заседании коллегии Службы информации и безопасности (СИБ). Об этом стало известно после того, как СИБ опубликовал снимки с совещания. А вот на фото с того же события из президентской администрации, видна только рука Серджиу Сырбу. Интересно, по чьей указке высокопоставленного парламентария вырезали на фото, доступном на официальном сайте президента Молдовы?

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