К вечеру 19 февраля в Молдове зарегистрированы 1028 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 3731, из них первичных – 3375, а повторных 356.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 175183 человека.

Из 1028 новых случаев на сегодняшний день 57 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 25, медсестры – 22, вспомогательный персонал – 10.