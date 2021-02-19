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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 февраля 175183 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 февраля 175183 зараженных
19 февраля
20:57 2021
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К вечеру 19 февраля в Молдове зарегистрированы 1028 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.         

Всего проведено тестов в этот день – 3731, из них первичных – 3375, а повторных 356.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 175183 человека.

Из 1028 новых случаев на сегодняшний день 57 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 25, медсестры – 22, вспомогательный персонал – 10.

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