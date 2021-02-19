От имени экологической активистки Греты Тунберг во всемирную сеть запустили видеоролик, в котором NASA подвергся критике за осуществление программ по освоению Марса.

Видео сделано, как реклама, в которой богатым землянам предлагается переселиться на Красную планету, оставив все проблемы дома. «Космические программы, финансируемые правительствами, и один процент сверхбогатых жителей Земли ориентированы на Марс. У большинства людей никогда не будет возможности посетить Красную планету или жить на ней. Поскольку 99 процентов населения мира останется на Земле, нам лучше заняться проблемами климата», – говорится в видеоролике. Ранее Тунберг по неосторожности или из-за того, что страдает синдромом Аспергера, выложила в Twitter переданную ей методичку, где кураторы говорят, как надо освещать протесты фермеров в Индии. Полиция Дели возбудила против экоактивистки уголовное дело.