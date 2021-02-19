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Газета "Кишиневские новости"

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Тунберг: Землю – землянам, Марс – марсианам

19 февраля
16:38 2021
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От имени экологической активистки Греты Тунберг во всемирную сеть запустили видеоролик, в котором NASA подвергся критике за осуществление программ по освоению  Марса. 

Видео сделано, как реклама, в которой богатым землянам предлагается переселиться на Красную планету, оставив все проблемы дома. «Космические программы, финансируемые правительствами, и один процент сверхбогатых жителей Земли ориентированы на Марс. У большинства людей никогда не будет возможности посетить Красную планету или жить на ней. Поскольку 99 процентов населения мира останется на Земле, нам лучше заняться проблемами климата», – говорится в видеоролике. Ранее Тунберг по неосторожности или из-за того, что страдает синдромом Аспергера, выложила в Twitter переданную ей методичку, где кураторы говорят, как надо освещать протесты фермеров в Индии. Полиция Дели возбудила против экоактивистки уголовное дело.

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