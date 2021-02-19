Суббота, 20 февраля 2021, 12:13

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Молдавские водители отбирают «жирных» пассажиров

19 февраля
16:38 2021
Версия для печати

В Гагаузской автономии после решения Национальной чрезвычайной комиссии в области здравоохранения, предусматривающего 50-процентную заполняемость транспорта, начались стычки между водителями и пассажирами, сообщает Gagauzinfo.md

В салон автобуса запускают в первую очередь людей, которым ехать дальше всех, то есть тех, кто больше всех заплатит. «На автостанции в Комрате уже возникают конфликты. Подъезжают автобусы и принципиально забирают прямых пассажиров, как, например, с Вулканешт до Кишинева. Остаются пассажиры до Чимишлии, до Чукур-Минжира. Они приходят с жалобами и возмущениями к кассиру. Вызывали даже полицию. Водитель ссылается на постановление правительства», – рассказал начальник автостанции Комрата Владимир Чебан. Он говорит, что многие не соблюдают распоряжение комиссии и будут работать лишь до первого штрафа, а потом просто не станут выходить на линии. 

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,500,00%
EUR21,210,00%
GBP24,53+0,07%
UAH0,630,00%
RON4,350,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 20.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд