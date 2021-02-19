В Гагаузской автономии после решения Национальной чрезвычайной комиссии в области здравоохранения, предусматривающего 50-процентную заполняемость транспорта, начались стычки между водителями и пассажирами, сообщает Gagauzinfo.md

В салон автобуса запускают в первую очередь людей, которым ехать дальше всех, то есть тех, кто больше всех заплатит. «На автостанции в Комрате уже возникают конфликты. Подъезжают автобусы и принципиально забирают прямых пассажиров, как, например, с Вулканешт до Кишинева. Остаются пассажиры до Чимишлии, до Чукур-Минжира. Они приходят с жалобами и возмущениями к кассиру. Вызывали даже полицию. Водитель ссылается на постановление правительства», – рассказал начальник автостанции Комрата Владимир Чебан. Он говорит, что многие не соблюдают распоряжение комиссии и будут работать лишь до первого штрафа, а потом просто не станут выходить на линии.