Депутат ПСРМ Григорий Новак задается вопросом: касаются ли утверждения главы делегации ЕС в Кишиневе Петера Михалко о том, что в формировании нового правительства участвуют люди, замешанные в краже миллиарда, и самой Майи Санду.

«Он говорит о команде Майи Санду, которая была частью «истории успеха» Европейского союза тогда, когда был украден миллиард долларов из трех банков, и которая сейчас участвует в формировании правительства Гаврилицэ? Напоминаем, что миллиард был украден в 2014-2015 году при прямом соучастии тех, кто был у власти, которых Европейский союз называл «историей успеха ЕС». Майя Санду была частью правительства в период, когда воровали миллиард», – написал депутат в социальной сети.

Парламентарий напомнил, что Санду лично голосовала в качестве члена правительства за выделение государственных гарантий лопнувшим банкам, обязательства по которым затем легли на плечи обычных граждан.

«Она сама призналась в том, что голосовала за гарантии. Таким образом, наши граждане хотели бы, чтобы посол ЕС в Кишиневе Петер Михалко был более точен в заявлениях о причастных к краже миллиарда. И если все решили активно вмешиваться во внутреннюю политику Молдовы, пусть это делают равноудаленно и называют все имена, без пропусков», – отметил депутат.