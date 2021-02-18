Спикер парламента Зинаида Гречаный направила председателю Партии социалистов Игорю Додону поздравительный адрес по случаю его дня рождения.

«Ваша деятельность – это настоящий пример преданности Родине и высоким идеалам справедливого общества.

Внимание к проблемам и чаяниям простых граждан, активная помощь всем тем, кто нуждается в поддержке и сострадании, высокий профессионализм и замечательные человеческие качества снискали вам заслуженное уважение граждан»,- написала в поздравлении спикер парламента.

Зинаида Гречаный выразила уверенность, что у Игоря Додона есть еще много прекрасных идей и его ждут блестящие победы.

«Желаю Вам, уважаемый Игорь Николаевич, оставаться верным своим принципам, сохранять уверенность, порядочность и доброжелательность. С нашей стороны, заверяем Вас во всесторонней поддержке усилий по развитию нашей прекрасной, любимой и единственной Родины – Республики Молдова», – отметила председатель парламента.