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Газета "Кишиневские новости"

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Гречаный: Игорь Додон – это настоящий пример преданности Родине

Гречаный: Игорь Додон – это настоящий пример преданности Родине
18 февраля
15:47 2021
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Спикер парламента Зинаида Гречаный направила председателю Партии социалистов Игорю Додону поздравительный адрес по случаю его дня рождения.

«Ваша деятельность – это настоящий пример преданности Родине и высоким идеалам справедливого общества.

Внимание к проблемам и чаяниям простых граждан, активная помощь всем тем, кто нуждается в поддержке и сострадании, высокий профессионализм и замечательные человеческие качества снискали вам заслуженное уважение граждан»,- написала в поздравлении спикер парламента.

Зинаида Гречаный выразила уверенность, что у Игоря Додона есть еще много прекрасных идей и его ждут блестящие победы.

«Желаю Вам, уважаемый Игорь Николаевич, оставаться верным своим принципам, сохранять уверенность, порядочность и доброжелательность. С нашей стороны, заверяем Вас во всесторонней поддержке усилий по развитию нашей прекрасной, любимой и единственной Родины – Республики Молдова», – отметила председатель парламента.

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