Ученые из Университета Южной Флориды в США провели исследование и установили, что плач действует на организм расслабляюще, нормализуется пульс и частота дыхания. Слезы помогают вывести излишек гормона стресса, то есть очищают организм, и увеличить гормон удовольствия.

Поэтому исследователи не рекомендуют людям сдерживать эмоции, что только увеличивает уровень стресса, породившего желание плакать. Иначе повышается риск депрессии, хронической усталости и ряда других заболеваний.

А психологи сделали любопытное заключение: люди, у которых «глаза на мокром месте», если для этого есть реальный повод, способны сильнее выражать свои положительные эмоции в моменты радости, сообщает «Daily Mail».