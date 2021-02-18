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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Плакать не стыдно, а полезно

18 февраля
15:37 2021
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Ученые из Университета Южной Флориды в США провели исследование и установили, что плач действует на организм расслабляюще, нормализуется пульс и частота дыхания. Слезы помогают вывести излишек гормона стресса, то есть очищают организм, и увеличить гормон удовольствия.

Поэтому исследователи не рекомендуют людям сдерживать эмоции, что только увеличивает уровень стресса, породившего желание плакать. Иначе повышается риск депрессии, хронической усталости и ряда других заболеваний.

А психологи сделали любопытное заключение: люди, у которых «глаза на мокром месте», если для этого есть реальный повод, способны сильнее выражать свои положительные эмоции в моменты радости, сообщает «Daily Mail».     

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