Кроме того она отказалась от ежемесячного дохода в 70 тыс. леев. И сделала это ради зарплаты в 16 тыс. Речь идет о советнице президента Майи Санду Сорине Штефырцэ, недавно подавшей декларацию об имуществе. В документе она указала, что в течение прошлого года получила из нескольких источников выплат 19.350 евро и 447 398 леев. Всего же ее доход составил 835 тыс. леев или 70 тыс. леев в месяц.

Сорина Штефырцэ владеет тремя квартирами. Самая большая из них – площадью в 81 кв.м., оценена всего в 24 419 евро, вторая – 50 кв.м. и стоит 310 тыс. леев (15 500 евро). Последнюю квартиру Штефырцэ купила в 2021 году, сразу после вступления в должность советника Майи Санду. За жилплощадь в 63,5 кв.м. она заплатила 1 009 416 леев (50 тыс. евро).

Штефырцэ также владеет автомобилем «Nissan Juke» и двумя банковскими счетами, на которых хранятся 13 135 евро и 81 950 леев.

Декларация: https://public-pdf-declaratii.ani.md/pdf/get/512637/3