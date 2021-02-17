Индивидуальные предприниматели из Сорок встретились вчера с Майей Санду. Граждане рассказали президенту о наболевшем и попросили помочь решить проблемы, с которыми они сталкиваются. В ответ Санду отправила их в правительство, парламент и Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, дав понять, что это – не её дело.

«Чем вы можете нам помочь, кроме разговоров?» – спросила Майю Санду участница встречи.

«Вам может помочь премьер-министр, то есть правительство», – ответила ей президент. Ещё один участник встречи обратил внимание главы государства на то, что в этом году заканчивается срок деятельности по патентам.

«Что нам делать дальше?» – спросил мужчина.

«Нужно опять говорить с парламентом, с депутатами», – вновь повторила Санду. Проблему поставки мяса и молочной продукции из Украины президент посоветовала гражданам решать с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, а кредитов – с банками.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=usjZWLitDtE&feature=emb_logo