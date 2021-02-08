Депутат-социалист Богдан Цырдя дал собственную оценку президентских советников, проанализировав появившуюся о них информацию в СМИ. По его словам, сотрудники администрации Майи Санду подобраны по определенным критериям.

«Советники Майи Санду все как на подбор: если не вор, то бандит, если не бандит, то с фальшивым дипломом», – написал Цырдя в социальных сетях.

К сообщению он также прикрепил картинку с описанием фактов из биографии советников Майи Санду.