Депутат ПСРМ Цырдя о советниках Санду: Если не вор, то бандит
08 февраля
15:58 2021
Депутат-социалист Богдан Цырдя дал собственную оценку президентских советников, проанализировав появившуюся о них информацию в СМИ. По его словам, сотрудники администрации Майи Санду подобраны по определенным критериям.
«Советники Майи Санду все как на подбор: если не вор, то бандит, если не бандит, то с фальшивым дипломом», – написал Цырдя в социальных сетях.
К сообщению он также прикрепил картинку с описанием фактов из биографии советников Майи Санду.