Понедельник, 8 февраля 2021, 23:37

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Депутат ПСРМ Цырдя о советниках Санду: Если не вор, то бандит

Депутат ПСРМ Цырдя о советниках Санду: Если не вор, то бандит
08 февраля
15:58 2021
Версия для печати

Депутат-социалист Богдан Цырдя дал собственную оценку президентских советников, проанализировав появившуюся о них информацию в СМИ. По его словам, сотрудники администрации Майи Санду подобраны по определенным критериям.

«Советники Майи Санду все как на подбор: если не вор, то бандит, если не бандит, то с фальшивым дипломом», – написал Цырдя в социальных сетях.

К сообщению он также прикрепил картинку с описанием фактов из биографии советников Майи Санду.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,45–0,11%
EUR21,03–0,10%
GBP23,97–0,10%
UAH0,63+0,29%
RON4,31+0,04%
RUB0,23+0,37%

Курсы валют в MDL на 08.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд