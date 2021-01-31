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Газета "Кишиневские новости"

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Как советник Майи Санду пытается скрыть незаконное получение диплома

31 января
22:27 2021
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Историю об этом вопиющем случае в социальной сети опубликовала депутат ПСРМ Алла Дарованная

Парламентарий заявила, что 18 января обратилась с запросом в Минздрав, чтобы получить разъяснения, на основании чего был выдан диплом советнику президента Молдовы Алле Немеренко.

«Сегодня, 31 января, я в качестве депутата не получила ответ Минздрава. Зато на днях появился в прессе ответ мне Минздрава. Повторяю, я не получала официально никакого ответа, но видела как Олег Лозан уже получил ответ Минздрава. В нем говорится, что диплом был выдан “в качестве исключения”. Лозан – один из получателей фальшивых дипломов, обвинил нас, что мы политизируем тему. Ясно, что идёт попытка скрыть незаконный характер выдачи дипломов мастерата, ибо нигде в законе не предусмотрено исключений. Больше того, даже в этом ответе, который я жду официально, не говорится о законных основаниях для исключений»,- объяснила Дарованная.

Депутат сообщила, что воспользуется и иными механизмами, чтобы выявить беззаконие.

«Теперь граждане, которые проходили стажировку за границей, возмущаются, что не получили диплом мастерата. Мы знаем, что были затронуты интересы влиятельных лиц, но закон – один для всех, и справедливость должна восторжествовать», – считает Дарованная.

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