Ученые Белизского университета и Национального университета Сунь Ятсена на Тайване выяснили, насколько коронавирус реагирует на изменение температуры воздуха, происходящее со сменой времен года. Оказалось, что четыре главных белка, составляющие вирус, не реагируют на весьма существенные температурные колебания.

Исследователи проанализировали, как ведут себя белки при разных температурах – от минус восемнадцати до плюс сорока девяти градусов. Выяснилось, что при любой температуре быстрота распространения инфекции существенно не менялась.

Таким образом, предположения специалистов, что коронавирус, подобно гриппу, может активизироваться в холодный период года и «засыпать» в жаркое время, оказались несостоятельны, сообщает News Medical.