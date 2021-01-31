Специалисты из Университетской больницы Ла-Пас в Мадриде выявили еще один симптом коронавируса. Были обследованы свыше шестисот шестидесяти пациентов, госпитализированных в состоянии средней тяжести или с легкой формой болезни. Среди прочих симптомов почти у половины пациентов обнаружились поражения языка и конечностей.

Четверть больных обратили внимание на то, что их язык воспален и изменил цвет, или во рту появились небольшие язвы (они, правда, признаны не злокачественными). Эти изменения назвали «ковидным языком». А примерно сорок процентов пациентов заметили, что кожа на руках и ногах начала шелушиться на большой поверхности, у некоторых покраснели стопы и ладони.

Исследователи советуют врачам при осмотре пациентов обязательно обследовать ротовую полость, чтобы не пропустить важный симптом, сообщает «Daily Mail».