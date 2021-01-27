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Газета "Кишиневские новости"

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Делегация парламента РМ встретилась с содокладчиком ПАСЕ по Молдове

Делегация парламента РМ встретилась с содокладчиком ПАСЕ по Молдове
27 января
22:27 2021
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Делегация парламента Республики Молдова во главе с вице-спикером Владом Батрынчей встретилась с содокладчиком ПАСЕ по нашей стране Пьером-Аленом Фридезом. Встреча состоялась в Страсбурге в период зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Во время беседы Пьера-Алена Фридеза интересовала политическая, экономическая и социальная ситуация в Республике Молдова, последние политические события и намерения парламентских партий. Члены делегации охарактеризовали состояние дел по важнейшим направлениям в стране, отразив точку зрения представляемых ими формирований.

Участники встречи подчеркнули важность политического диалога между парламентскими фракциями, уделив внимание условиям и перспективам проведения досрочных парламентских выборов.

Члены молдавской делегации кратко представили пандемическую ситуацию в Республике Молдова.

Содокладчик ПАСЕ, в свою очередь, проинформировал о том, как осуществляется борьба с COVID-19 и о перспективах вакцинации населения.

Парламентарии выразили готовность к визиту содокладчиков ПАСЕ в нашу страну.

В преддверии выборов генерального секретаря ПАСЕ и выборов заместителя генерального секретаря Совета Европы члены делегации провели отдельные встречи с 4 кандидатами на соответствующие должности. В ходе встреч члены делегации обсудили перспективы сотрудничества между Молдовой и Советом Европы и ПАСЕ.

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