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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 января 147864 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 января 147864 излечившихся
27 января
20:47 2021
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На сегодняшний день в стране 147864 человека прошли лечение и 3396 умерли от инфекции COVID-19.    На 27 января в Молдове подтверждены 157626 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3312 человек с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16318 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2200 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 232 в крайне тяжелом состоянии (45 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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