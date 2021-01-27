На сегодняшний день в стране 147864 человека прошли лечение и 3396 умерли от инфекции COVID-19. На 27 января в Молдове подтверждены 157626 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3312 человек с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16318 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2200 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 232 в крайне тяжелом состоянии (45 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).