Молодые исследователи из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики разработали специальное покрытие для зимней одежды, что позволяет не бояться холодов. Покрытие наносится на ткань методом печатной электроники, благодаря чему изделия снабжаются управляемым электронным подогревом. Питается такая одежда от стандартного портативного зарядного устройства Power Bank. Заряда хватает на шестичасовое поддержание тепла, даже если температура воздуха опустится до минус семидесяти. Еще одно достоинство такой одежды – ее можно стирать в машине без потери свойств.

Пока из новой ткани изготавливают только куртки, и они уже продаются. По словам авторов разработки, куртки – наиболее популярный вид одежды для любителей зимних видов спорта и людей, вынужденных жить и работать в условиях низких температур. Но в ближайшее время из «умного» материала начнут шить и другие предметы одежды, а также спортивные аксессуары, сообщает news.itmo.ru.