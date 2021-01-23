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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавское МИДЕИ: всем молчать!

Молдавское МИДЕИ: всем молчать!
23 января
15:07 2021
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Министерство иностранных дел и европейской интеграции призвало зарубежных дипломатов отказаться от комментариев недавнего решения Конституционного суда о статусе русского языка.

«МИДЕИ просит аккредитованные в стране дипмиссии и их представителей проявлять уважение к законам, постановлениям и учреждениям страны, в которой они аккредитованы», – говорится в обращении. Суд ранее принял решение – единственным языком органов государственной власти является румынский. В посольстве Российской Федерации отметили: «На протяжении десятилетий наряду с государственным языком Республики Молдова русский язык выступает неотъемлемым элементом эффективной коммуникации и гармоничного сосуществования всех национальных групп страны – молдаван, украинцев, русских, болгар, гагаузов, евреев, ромов, поляков». Решение Конституционного суда приветствовал посол Румынии Даниел Ионицэ. «Молдова относительно молодая демократическая страна, которая в 1991 году приняла Декларацию независимости от Советского Союза. Центральный элемент декларации как раз связан с языком, культурой, традицией. Благодаря этому стало возможно отделение от бывшей империи», – заявил дипломат.

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