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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Российские врачи спасли девочку с поражением всех органов

18 января
22:27 2021
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В Кировскую детскую областную больницу привезли семилетнюю девочку в очень тяжелом состоянии. У ребенка была температура под сорок. Обследование выявило воспаление практически всех органов – от сердца и мозга до кожи и глаз. По результатам анализа было установлено, что в крови имеются антитела к коронавирусу, следовательно, девочка перенесла эту инфекцию.

По словам врачей, с такими последствиями коронавируса почти никто из медиков в мире не сталкивался, а вот кировским докторам пришлось. Ребенка сумели спасти, сейчас проводится реабилитация маленькой пациентки, пишет «Вечерняя Москва».       

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