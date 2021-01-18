В Кировскую детскую областную больницу привезли семилетнюю девочку в очень тяжелом состоянии. У ребенка была температура под сорок. Обследование выявило воспаление практически всех органов – от сердца и мозга до кожи и глаз. По результатам анализа было установлено, что в крови имеются антитела к коронавирусу, следовательно, девочка перенесла эту инфекцию.

По словам врачей, с такими последствиями коронавируса почти никто из медиков в мире не сталкивался, а вот кировским докторам пришлось. Ребенка сумели спасти, сейчас проводится реабилитация маленькой пациентки, пишет «Вечерняя Москва».