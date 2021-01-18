Исследователи из Школы биологических наук Университета Монаша в Австралии, похоже, совершили прорыв: нашли способ разрушить устойчивость супербактерии к антибиотикам. В качестве оружия ученые использовали вирусы. Для человека они безобидны, а на бактерии действуют разрушительно. Такие вирусы называются биофаги.

Выяснилось, что, пытаясь защититься от биофагов, супербактерия вновь становится уязвимой для антибиотиков. Уже выявлены не меньше семи антибиотиков, которые опять способны поражать супербактерию. И это настоящий прорыв в борьбе с инфекцией, которая все труднее поддается лечению из-за резистентности к антибиотикам, сообщает Phys.org.