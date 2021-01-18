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Газета "Кишиневские новости"

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Глава Samsung осужден на 2 года за взятки

Глава Samsung осужден на 2 года за взятки
18 января
19:48 2021
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Вице-председателя Samsung Electronics приговорили к двум с половиной годам заключения, сообщает ВВС.

Южнокорейского бизнесмена, вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Джэ Ёна приговорили к тюремному заключению по статье о взяточничестве. Начиная с 2014 года Ли де факто был главой конгломерата, принимая все решения по дальнейшей политике компании. По мнению экспертов, заключение Ли, а соответственно и отстранение его от власти, приведет к серьезному кризису в Samsung. Верховный суд Южной Кореи постановил, что Ли был неоднократно замешен во взяточничестве в особо крупных размерах и подкупе политиков.

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