Вице-председателя Samsung Electronics приговорили к двум с половиной годам заключения, сообщает ВВС.

Южнокорейского бизнесмена, вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Джэ Ёна приговорили к тюремному заключению по статье о взяточничестве. Начиная с 2014 года Ли де факто был главой конгломерата, принимая все решения по дальнейшей политике компании. По мнению экспертов, заключение Ли, а соответственно и отстранение его от власти, приведет к серьезному кризису в Samsung. Верховный суд Южной Кореи постановил, что Ли был неоднократно замешен во взяточничестве в особо крупных размерах и подкупе политиков.