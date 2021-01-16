«Добрые люди» из администрации Санду, разъезжая на Porsche и имея вклады в десятки тысяч евро, клянчили по 100 лей у врачей, учителей, пенсионеров

Морально ли, купаясь в деньгах, выпрашивать средства у малоимущих на борьбу за власть?

В последнее время продолжаются скандалы вокруг советников нового президента Майи Санду.

Генерального секретаря администрации президента Андрея Спыну просят объяснить его связь с офшорными фирмами, а также сделку по приобретению дома. Он дает все новые и новые объяснения, но им все меньше и меньше веры.

Другой скандал касается Аллы Немеренко. Блогер Евгений Лукьянчук выяснил, что советник президента и бывший министр здравоохранения получила степень магистра странным образом – не посещая занятия. Олег Лозан, директор Школы менеджмента в здравоохранении Молдовы, выдавшей документ, подтвердил этот факт. Но сказал, для того, чтобы получить степень, не обязательно ходить на курсы. Вопрос о написании необходимого соответствующего исследования он не осветил. Сайт организации стал недоступен. По официальной версии, там проходят технические работы.

Сама Майя Санду эти и другие скандальные истории, например, с так называемым плагиатом еще одного чиновника администрации отметает. И правильно делает, потому что они рушат образ «добрых людей», пришедших во власть, и самой главы государства.

У нас нет намерения досконально разбирать декларации о доходах советников нового президента, потому что есть и другие, может быть, более важные вопросы, чем откуда «три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая». Всем понятно, что «все нажито непосильным трудом».

Но прежде чем озвучить иные вопросы, кратко напомним уровень цифр.

В случае Андрея Спыну — все как на ладони: с 18 лет занимался бизнесом, создавал НПО, а в 2013 году генсек возглавил молодежную организацию Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ). Стал «юнгой» огромного коррупционного корабля Влада Филата. А далее — путь из министерств в офшоры и обратно. Словом, «добрый человек» с сотнями тысяч евро доходов.

Вовсе не влачит жалкое существование и Олеся Стамате, бывший министр юстиции, так и не организовавшая конкурс по занятию должности генпрокурора, но получатель 116 тысяч леев в качестве директора проекта в рамках Ассоциации за эффективное и ответственное управление.

У нее дорогущий Porsche 2019 года выпуска, дом, квартира и банковские счета на общую сумму более 88 тысяч евро.

У других советников из ядра ПДС тоже дела идут неплохо.

Алла Немеренко получала в 2019 году тысячи евро вознаграждений из-за границы, из Германии, Франции и ВОЗ, которую, как известно, фактически содержит Билл Гейтс. Помимо зарплаты министра здравоохранения.

Аналогичная история и у Лилианы Николаеску-Онофрей. Есть и солидные счета в банке, и оплата консультаций из-за-рубежа в десятки тысяч евро.

Нельзя, конечно, не порадоваться, что наши эксперты так востребованы за рубежом, их ценят и по достоинству оплачивают труд. И мы хорошо помним, что и сама Майя Санду сорвалась с хлебного места во Всемирном банке и в команде коррупционного правительства Влада Филата и пойманного недавно с крупной суммой денег на румынской границе Юрия Лянкэ, экс-премьера, ответственного за «кражу века», оптимизировала молдавское образование.

Вопрос, который возникает после ознакомления с декларациями советников президента Майи Санду, в другом. Как же получилось, что все это время они покупали квартиры, получали тысячи евро гонораров за «консультации», открывали банковские счета на десятки тысяч евро и …просили учителей, врачей, пенсионеров жертвовать им по 100 лей на партию?

Понятно, если бы это были пламенные, идейные и кристально честные борцы за светлое будущее Молдовы. Но такие люди в первую очередь тратят свои ресурсы на общественную активность. А в данном случае получается все по-другому. Партийные бонзы пополняют себе счета в банках, покупают квартиры, дома, ведут бизнес в офшорах, разъезжают на «Порше», а у учителей, медиков, пенсионеров, которые живут от зарплаты до зарплаты, на пенсии, клянчат деньги для партии.

Находясь в оппозиции, ПДС громко разоблачала схемы финансирования ДПМ и других партий (за исключением ЛДПМ). Функционеры этой организации утверждали, что только прозрачное финансирование политических партий может привести к изменению политического класса.

Теперь пришло время внимательно изучить финансовую подноготную самой ПДС. Особенно механизмы секретного, внешнего и опосредованного финансирования через структуры НПО, независимых СМИ, консультационные услуги, цифровые платформы и т.д.

Партия «Действие и солидарность» – так называется политическая организация, которую до последнего времени возглавляла Майя Санду.

Где тут «действие» – понятно. А вот где солидарность? Морально ли, купаясь в деньгах, выпрашивать средства у малоимущих на борьбу за власть?

Вроде бы мелочь. Но разве дьявол не кроется в деталях?