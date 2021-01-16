США в напряжении ожидают возможных вооруженных протестов накануне инаугурации Джо Байдена, пишет ВВС.

Все 50 американских штатов замерли в тревожном ожидании дня инаугурации Джо Байдена. Отряды национальной гвардии США отправляются в Вашингтон с самых разных концов страны на случай вооруженных протестов. Представители ФБР сообщили о поступлении сведений из различных источников о возможных митингах сторонников Трампа. В целях безопасности была закрыта национальная аллея в Вашингтоне, увеличено количество полицейских, патрулирующих улицы города. Инаугурационный комитет уже выпустил обращение к нации, в котором посоветовал американцам не приезжать в столицу из-за пандемии коронавируса и наблюдать за церемонией онлайн. Напомним, что 6-го января протрамписты штурмом взяли Капитолий в Вашингтоне, в результате чего погибло 5 человек.