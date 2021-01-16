Прилет в Австралию звезд спорта накануне Открытого чемпионата по теннису разозлил многих австралийцев, застрявших за рубежом на время пандемии. Об этом пишет ВВС.

Австралия установила недельный лимит на число международных прилетов с дополнительным условием, что все путешественники, въезжающие в страну обязаны проходить карантин в специально отведенном изолированном учреждении. Более 37 тыс. австралийцев все еще ждут своей очереди для возвращения домой. Ситуацию усугубляет ограничение маршрутов разных авиакомпаний. В пятницу, 15-го января, представители авиалинии ОАЭ объявили, что останавливают полеты в Мельбурн, Сидней и Брисбен. В это же время в преддверии соревнований организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису регистрируют на чартерные рейсы спортсменов и обслуживающий персонал, тем самым занимая места граждан, которые давно пытаются попасть домой.