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Газета "Кишиневские новости"

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Австралийцы не могут попасть домой из-за грядущего чемпионата

Австралийцы не могут попасть домой из-за грядущего чемпионата
16 января
18:28 2021
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Прилет в Австралию звезд спорта накануне Открытого чемпионата по теннису разозлил многих австралийцев, застрявших за рубежом на время пандемии. Об этом пишет ВВС.

Австралия установила недельный лимит на число международных прилетов с дополнительным условием, что все путешественники, въезжающие в страну обязаны проходить карантин в специально отведенном изолированном учреждении. Более 37 тыс. австралийцев все еще ждут своей очереди для возвращения домой. Ситуацию усугубляет ограничение маршрутов разных авиакомпаний. В пятницу, 15-го января, представители авиалинии ОАЭ объявили, что останавливают полеты в Мельбурн, Сидней и Брисбен. В это же время в преддверии соревнований организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису регистрируют на чартерные рейсы спортсменов и обслуживающий персонал, тем самым занимая места граждан, которые давно пытаются попасть домой.

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