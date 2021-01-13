На сегодняшний день в стране 140217 человек прошли лечение и 3193 умерли от инфекции COVID-19. На 13 января в Молдове подтверждены 150946 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3994 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19098 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2334 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 214 в крайне тяжелом состоянии (42 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).