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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 января 140217 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 января 140217 излечившихся
13 января
20:57 2021
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На сегодняшний день в стране 140217 человек прошли лечение и 3193 умерли от инфекции COVID-19.   На 13 января в Молдове подтверждены 150946 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3994 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19098 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2334 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 214 в крайне тяжелом состоянии (42 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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