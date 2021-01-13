Трем членам палаты представителей США диагностировали коронавирус, после штурма Капитолия в Вашингтоне, передает ВВС.

Демократы Бонни Уотсон Коулман, Прамила Джаяпал и Брэдли Шнайдер обнародовали свои диагнозы. Во время штурма Капитолия в Вашингтоне 6-го января членам Конгресса пришлось скрыться в специальной комнате, где они провели несколько часов в непосредственной близости друг от друга. Видео и фотографии с места событий показали, что некоторые представители законодательной власти отказывались надевать маски. Эксперты опасаются, что заразилось значительно большее число политиков. С момента начала пандемии в марте 2020 года, в США было зарегистрировано наибольшее число зараженных в мире – 22,6 млн человек на 367 тыс. смертей.