Никакие запреты, здравый смысл и растущее число зараженных коронавирусом не способны остановить американцев собираться толпой по самым разным причинам или вовсе без причин.

Фанаты футбольной команды университета Алабамы заполонили улицы города Таскалуса в американском штате Алабама. Причиной сбора стал выход команды на третий национальный чемпионат. Последний раз футболистам из Таскалуса так везло шесть лет назад. Съемки с места событий показывают по-настоящему устрашающую вовлеченность в жизнь университетской команды. Во время очередной значительной вспышки заражений коронавирусом в Алабаме, люди высыпали на улицы города едва ли не из всех домов. Танцующая толпа заполнила главную улицу Таскалусы, игнорируя правила социального дистанцирования. В итоге, беснующихся граждан пришлось разгонять полицейскими машинами. 14 человек были арестованы.