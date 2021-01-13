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Газета "Кишиневские новости"

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Требуется испытатель домашних тапочек

Требуется испытатель домашних тапочек
13 января
18:28 2021
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Работа предстоит нетяжелая: в течение хода ходить в тапочках по двенадцать часов в день всего два дня в месяц. За это испытателю будут платить триста тридцать три фунта стерлингов (почти четыреста шестьдесят долларов) ежемесячно. В качестве бонуса обещают презентовать пару тапочек.

Предстоит испытывать как мужскую, так и женскую домашнюю обувь, после чего поделиться в социальной сети своим мнением, обязательно до того, как продукция будет выставлена на продажу. Кроме того, нужно будет оценить банные полотенца и подушки, которые выпускает та же компания.

Прием заявок продолжится до конца февраля. Претенденты должны будут представить очень убедительные аргументы в пользу того, почему следует выбрать именно их. Имена победителей конкурса назовут в марте, после чего им придется переобуться в тапочки и приступать к работе, сообщает издание «Metro».   

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