Оглашен список из 10 актеров, которые примут участие в 24 фестивале «European Shooting Stars», передает Variety.

На протяжении последних 20 лет каждый год 10 талантливых восходящих звезд выбирались европейской организацией European Film Promotion для представления их интернациональной прессе, широкой общественности и монстрам кинопроизводства. Благодаря 4-дневной программе мир узнал о таких актерах, как звезда «Великого Гэтсби» Кэри Маллиган, известный по роли в «Стрингере» Риз Ахмед и звезда «1917» Джордж Маккей. В этом году программу сократили до трех дней, а сам фестиваль пройдет в режиме онлайн с 23-го по 25-е февраля. Жюри, состоящее из американского кастинг-директора Кассандры Хан, режиссера из Косово Антонеты Кастрати и датского продюсера Рене Эзры, отобрало 10 подающих надежды европейских актеров.