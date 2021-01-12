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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Назначена дата проведения 24-го фестиваля «European Shooting Stars»

Назначена дата проведения 24-го фестиваля «European Shooting Stars»
12 января
23:31 2021
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Оглашен список из 10 актеров, которые примут участие в 24 фестивале «European Shooting Stars», передает Variety.

На протяжении последних 20 лет каждый год 10 талантливых восходящих звезд выбирались европейской организацией European Film Promotion для представления их интернациональной прессе, широкой общественности и монстрам кинопроизводства. Благодаря 4-дневной программе мир узнал о таких актерах, как звезда «Великого Гэтсби» Кэри Маллиган, известный по роли в «Стрингере» Риз Ахмед и звезда «1917» Джордж Маккей. В этом году программу сократили до трех дней, а сам фестиваль пройдет в режиме онлайн с 23-го по 25-е февраля. Жюри, состоящее из американского кастинг-директора Кассандры Хан, режиссера из Косово Антонеты Кастрати и датского продюсера Рене Эзры, отобрало 10 подающих надежды европейских актеров.

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