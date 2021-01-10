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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 января 3139 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 января 3139 смертельных случаев
10 января
20:41 2021
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В течение прошедшего дня, 10 января, зарегистрированы еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 79-летняя женщина из Приднестровья, 70-летний мужчина из Приднестровья, 34-летняя женщина из Каушанского района, 71-летняя женщина из Приднестровья, 63-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Каушанского района, 79-летняя женщина из района Чимишлия, 84-летний мужчина из Приднестровья, 83-летняя женщина из Приднестровья. На вечер 10 января 138440 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3139 человек умерли от инфекции.

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