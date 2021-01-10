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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 января 138440 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 января 138440 излечившихся
10 января
20:41 2021
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На сегодняшний день в стране 138440 человек прошли лечение и 3139 умерли от инфекции COVID-19.   На 10 января в Молдове подтверждены 149391 случай заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 4974 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 23770 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2540 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 228 в крайне тяжелом состоянии (49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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