На сегодняшний день в стране 138440 человек прошли лечение и 3139 умерли от инфекции COVID-19. На 10 января в Молдове подтверждены 149391 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4974 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 23770 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2540 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 228 в крайне тяжелом состоянии (49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).