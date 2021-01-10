Норвегия последовательно удерживает мировое первенство по продаже электромобилей. В 2020 году они заняли почти пятьдесят пять процентов всего авторынка страны, а если брать декабрь, то эта доля составила свыше двух третей.

Власти Норвегии всячески поощряют приобретение электромобилей, отменяя для их владельцев ряд налогов, которые остаются обязательными для тех, кто ездит на других видах топлива. Через пять лет планируется полностью прекратить торговлю автомобилями, в качестве горючего в которых используется бензин или дизельное топливо. Если это удастся, Норвегия станет первой в мире страной, которая сумеет добиться такого показателя, сообщает hromadske.ua.