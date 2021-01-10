Исследователи из Университетом Токусима разработали прибор, действующий на инфекцию ультрафиолетовым излучением с особо короткой длиной волны и суперкраткой продолжительностью импульсов.

Приборы с подобной длиной волны уже существуют, но она очень быстро разрушает светодиоды. А новое устройство, как утверждают разработчики, способно сохранять работоспособность в течение как минимум двух тысяч часов, а если длину волны еще несколько увеличить, прибор сможет работать в десять раз больше.

Как показал эксперимент, абсолютное большинство коронавирусов на поверхностях предметов удалось убить всего за полминуты, при этом устройство действовало с расстояния в пять сантиметров. Авторы разработки считают, что она найдет применение не только в медицинских целях, но и в очистителях воздуха, кондиционерах и другой бытовой технике, сообщает «Российская газета».