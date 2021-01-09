Практически каждый водитель рано или поздно сталкивается с проблемой сторонних запахов в салоне своего авто. И это далеко не всегда зависит от чистоплотности владельца.

Первое, что рекомендуют сделать специалисты при возникновении неприятного запаха в авто, – хорошо пропылесосить салон. Если салон не кожаный, а тканевый, особое внимание уделите чистке кресел, так как материал прекрасно впитывает любые запахи. При необходимости обработайте их паровыми приборами. При возникновении запаха плесени или сырости, такое случается зимой или в период затяжных дождей, когда вода с обуви затекает под резиновые коврики, эксперты советуют воспользоваться осушителями воздуха.

Чтобы быстро избавиться в машине от органических запахов – продукты, еда, специалисты рекомендуют не использовать химию, а воспользоваться следующими простыми и очень доступными рецептами. Во-первых, держите в машине небольшой пульверизатор со смесью уксуса и воды в пропорции 1:2 и по необходимости распыляйте средство в салоне, в том числе и на кресла. Состав совершенно безвреден как для тканевых, так и для кожаных салонов. Прекрасно поглощают неприятные запахи активированный уголь, коробочку с которым можно оставить открытой на несколько дней в машине, и натуральный кофе, который не просто уберет неприятный запах, но и наполнит салон вашего авто своим неповторимым ароматом.

Эксперты предложили также вместо покупных освежителей воздуха делать собственные, совершенно безвредные: пропитайте любимым эфирным маслом ватные шарики, которые порадуют вас ванильным, цитрусовым или кедровым, например, ароматом, и позвольте себе вдыхать любимые природные ароматы.

Эти нехитрые советы помогут избавиться от неприятной проблемы навсегда.