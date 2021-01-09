Считавшийся пропавшим пассажирский самолет Boeing 737, вылетевший из Джакарты, рухнул в море, сообщает ВВС.

Пассажирский самолет Boeing 737 индонезийских авиалиний Sriwijaya Air вез на борту 62 человека. Судно вылетело из столичного аэропорта Индонезии и исчезло с радаров спустя четыре минуты с момента начала движения. По данным сайта Flightradar24, самолет потерял 3000 метров высоты менее, чем за минуту. Крушение произошло в Яванском море. Поступило сообщение, что рыбаки обнаружили обломки самолета и масляное пятно на месте предполагаемой трагедии. Масштабные поисковые работы отложили на утро 10-го января, чтобы не создавать опасную ситуацию в связи с наступлением темноты.