В борьбе за здоровую окружающую среду человечество изобретает новые и новые способы получения энергии, безвредные с экологической точки зрения. Все шире входят в жизнь ветряные и солнечные электростанции, электромобили – считается, что так наносимый природе вред существенно уменьшается.

Однако последние исследования показывают, что не все так радужно. Построить ветряные и солнечные электростанции, а также изготовить аккумуляторные батареи для электромобилей невозможно без использования лития и кобальта. И чем дальше, тем значительнее необходимость в этих металлах будет возрастать. Однако две трети запасов кобальта на планете сосредоточены в Конго, а там в шахтах используется детский труд. Малыши уже с семи лет работают в невыносимых условиях, и очень быстро получают смертельные заболевания легких.

В Чили, Аргентине и Боливии добывают литий, для чего буквально опустошают подземные источники воды, и местное население страдает от ее дефицита. При производстве меди, без чего невозможно создание электромобилей, образуется огромное количество жидких токсичных отходов, отравляющих окружающую среду.

При строительстве гидроэлектростанций нарушаются экосистемы рек. Кроме того, для плотин требуется много цемента, а в результате его изготовления в атмосферу выбрасываются большие объемы пыли. Оседая, она пагубно отражается на здоровье людей, живущих поблизости, и загрязняет природу.

Атомная энергетика считается чистой, но ее развитие приводит к росту объемов отработанного ядерного топлива и расширению необходимых хранилищ отходов.

В общем, решая одни проблемы, человечество получает взамен другие, и еще неизвестно, какие тяжелее, пишет «The Guardian».