Суббота, 9 января 2021, 17:15

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Человечество избавит от голода искусственный интеллект

Человечество избавит от голода искусственный интеллект
09 января
12:56 2021
Версия для печати

В условиях непрерывно растущего населения планеты проблема обеспечения продовольствием становится все актуальнее. По оценкам экспертов, через три десятилетия количество жителей Земли увеличится на два миллиарда по сравнению с сегодняшним днем, а площадь орошаемых земель останется на нынешнем уровне.

Американские ученые выдвинули идею вертикального сельского хозяйства, управляемого искусственным интеллектом. В Сан-Франциско уже построены вертикальные фермы, площадь каждой из которых составляет меньше гектара. Но вырастить на ней можно столько фруктов и овощей, как на традиционной площади в триста раз большей.

Фермой полностью управляет искусственный интеллект: роботы обеспечивают нужные параметры – освещенность, температуру воздуха и влажность почвы, внося, при необходимости, соответствующие коррективы. Растения не нуждаются в солнечном свете – его аналог круглосуточно создают светодиодные панели. Вода используется по замкнутому циклу: испарения улавливаются и вновь пускаются в дело.

Проект уже привлек инвестиции очень крупных международных компаний, сообщает «Tech Xplore».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,15+0,21%
EUR20,97+0,25%
GBP23,27+0,22%
UAH0,610,00%
RON4,30+0,21%
RUB0,23+0,21%

Курсы валют в MDL на 09.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд