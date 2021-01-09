В условиях непрерывно растущего населения планеты проблема обеспечения продовольствием становится все актуальнее. По оценкам экспертов, через три десятилетия количество жителей Земли увеличится на два миллиарда по сравнению с сегодняшним днем, а площадь орошаемых земель останется на нынешнем уровне.

Американские ученые выдвинули идею вертикального сельского хозяйства, управляемого искусственным интеллектом. В Сан-Франциско уже построены вертикальные фермы, площадь каждой из которых составляет меньше гектара. Но вырастить на ней можно столько фруктов и овощей, как на традиционной площади в триста раз большей.

Фермой полностью управляет искусственный интеллект: роботы обеспечивают нужные параметры – освещенность, температуру воздуха и влажность почвы, внося, при необходимости, соответствующие коррективы. Растения не нуждаются в солнечном свете – его аналог круглосуточно создают светодиодные панели. Вода используется по замкнутому циклу: испарения улавливаются и вновь пускаются в дело.

Проект уже привлек инвестиции очень крупных международных компаний, сообщает «Tech Xplore».