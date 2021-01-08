Украинский 120 миллиметровый миномет «Молот», о котором писали в большинстве специализированных изданий мира, возвращается на вооружение украинской армии, сообщает «Военное обозрение».

«Прославился» миномет тем, что за недолгое время применения в войсках от самоподрыва погибли 13 человек – это только по официальным данным. «Молот» отправили на склады. И вот завод «Маяк», производивший миномет, объявил, что его продукция возвращается в войска. «Почти год, как наша команда готовится к процедуре поставки на вооружение миномета М-120-15 “Молот”. Мы понимаем всю ответственность, учитывая все, что было с “Молотом” в прошлом», – сообщает пресс-служба предприятия. Конструкторы после гибели солдат модернизировали предохранитель и облегчили опорную плиту. Украинские военные называют злосчастный миномет «Суицидник» и «Вдоводел».