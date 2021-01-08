Вакцина Pfizer/BioNTech в состоянии поразить корень вируса, перекочевавший в новую мутацию Covid-19, пишет ВВС.

Исследования в лаборатории показали, что вакцина может справиться с новым типом коронавируса. Однако это лишь одна мутация среди множества недавно обнаруженных типов коронавируса. Новые типы вируса были выявлены в Великобритании и Южной Африке. Мутации из обоих регионов распространяются значительно быстрее, чем их предшественник. Это поднимает вопрос эффективности защиты, которую должна обеспечивать вакцина. В медицинских кругах распространено мнение, что вакцина будет эффективна вне зависимости от того, сколько новых мутаций появится. Ученые, тем не менее, планируют продолжать исследования для получения большей ясности.