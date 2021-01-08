Александр Ткаченко, министр информационной политики Украины, предполагает, что слухи о подпольной вакцинации политиков в Киеве являются элементом гибридной войны Кремля, сообщает Укринформ.

Чиновник выразил уверенность в том, что уже в ближайшее время проверенная и сертифицированная в Евросоюзе вакцина потупит в страну. Несколько украинских изданий опубликовали материалы, в которых говорится: за 1-3 тысячи евро есть вариант обезопасить себя и близких от Covid-19. «Если смотреть между строк, можно увидеть очередную манипуляцию северного “соседа”. Даже странно, что прямо не упоминается о Sputnik V, который, очевидно, уже начинают использовать в информационной войне России против Украины», – считает Ткаченко. По его словам, он будет прививаться только тогда, когда в страну поступит легальная вакцина, при этом министр полностью оплатит как стоимость вакцины, так и услуги врачей.