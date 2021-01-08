Председатель партии Pro Moldova Андриан Канду не удержался от комментария протестов в Вашингтоне, сообщает stiri.md

В своей обычной манере, усвоенной от старших товарищей, руководивших молдавской Демократической партией, политик был крайне нейтрален и говорил обтекаемо. «Надеюсь, что урок этих дней будет усвоен всеми нами – правила и законы должны соблюдаться, даже если они нам не нравятся или нам кажется, что мы находимся в невыгодном положении по сравнению с нынешним желанием народа», – написал в социальных сетях Канду.