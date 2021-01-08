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Газета "Кишиневские новости"

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Трампистам шьют дело о попытке свержения конституционного строя

Трампистам шьют дело о попытке свержения конституционного строя
08 января
13:41 2021
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Предсказуемо, после штурма сторонниками Дональда Трампа здания Конгресса, в Вашингтоне введены повышенные меры безопасности, сообщает «Военное обозрение».

До 21 января в столице США будет действовать чрезвычайное положение. В то же время Федеральное бюро расследований пытается изловить тех, кто подстрекал протестующих к захвату административных зданий. Традиционно ФБР обращается к стукачам-добровольцам. «Мы принимаем данные электронных средств массовой информации, изображающие беспорядки или насилие в Капитолии США и вокруг него 6 января. Если у вас есть информация, предоставьте ее нам», – такое послание ФБР разместило в социальных сетях. Уже арестовано свыше 70 человек. Им шьют дело о «попытке свержения конституционного строя». За это протестантам могут дать пожизненный срок.  

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