Предсказуемо, после штурма сторонниками Дональда Трампа здания Конгресса, в Вашингтоне введены повышенные меры безопасности, сообщает «Военное обозрение».

До 21 января в столице США будет действовать чрезвычайное положение. В то же время Федеральное бюро расследований пытается изловить тех, кто подстрекал протестующих к захвату административных зданий. Традиционно ФБР обращается к стукачам-добровольцам. «Мы принимаем данные электронных средств массовой информации, изображающие беспорядки или насилие в Капитолии США и вокруг него 6 января. Если у вас есть информация, предоставьте ее нам», – такое послание ФБР разместило в социальных сетях. Уже арестовано свыше 70 человек. Им шьют дело о «попытке свержения конституционного строя». За это протестантам могут дать пожизненный срок.