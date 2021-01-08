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Газета "Кишиневские новости"

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В Румынии вакцинируют передовиков борьбы с Covid-19

В Румынии вакцинируют передовиков борьбы с Covid-19
08 января
13:36 2021
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Группа стратегических коммуникаций, созданная для отслеживания ситуации с коронавирусом сообщает: за минувший год в Румынии заболели Covid-19 свыше 658 тысяч человек, передает «Международное румынское радио».

Смертность от последствий заражения вирусом превысила 16 тысяч случаев. К этому дню прививки от Covid-19 получили 58 000 человек. На днях в страну поступила третья партия вакцины на 150 тысяч доз. Компания иммунизации началась в конце прошлого года. В первую очередь вакцинируют работников сферы здравоохранения, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

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