Группа стратегических коммуникаций, созданная для отслеживания ситуации с коронавирусом сообщает: за минувший год в Румынии заболели Covid-19 свыше 658 тысяч человек, передает «Международное румынское радио».

Смертность от последствий заражения вирусом превысила 16 тысяч случаев. К этому дню прививки от Covid-19 получили 58 000 человек. На днях в страну поступила третья партия вакцины на 150 тысяч доз. Компания иммунизации началась в конце прошлого года. В первую очередь вакцинируют работников сферы здравоохранения, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.