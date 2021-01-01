Армянский президент Армен Саркисян назвал уходящий 2020-й самым трудным в истории страны по причине проигранной войны, сообщает NEWS.am

По мнению главы государства, неудачи в минувшем году связаны с тем, что чиновники, управляющие страной, безответственны и непрофессиональны. «Наше будущее в наших руках. Отныне мы не имеем права жить в отрыве от действительности… Сегодня необходимо: сосредоточить все наши усилия на решении реальных проблем; изменить образ мышления; заново сформировать национальную и государственную концепцию; провести переоценку самих себя и того, чем мы обладаем; перестроить государственное управление, экономику, армию, дипломатию и, конечно, образование, науку. И все это ради того, чтобы иметь сильную и безопасную Армению, ради Арцаха (Нагорного Карабаха, ред.), ради укрепления веры и доверия диаспоры к Родине», – заявил в новогодней речи Саркисян.