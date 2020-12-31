Александр Лукашенко посетил базу минского ОМОНа, выступил перед бойцами, а особо отличившимся вручил награды, сообщает БЕЛТА.

По словам президента, его главная цель – сохранить страну. «Честно и откровенно вам говорю, и пусть они (оппозиция, ред.) услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни (пик протестов, ред.) вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили бы мы, и существовала бы эта страна… Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени, и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году», – вещал Лукашенко перед строем. Он вручил государственные награды представителям МВД, КГБ, пограничникам. В ответ президенту подарили черный берет бойца ОМОНа. В августе Лукашенко фотографировали в камуфляже с автоматом в руках, теперь с головным убором у него полный комплект белорусского Рембо.